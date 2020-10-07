В порт Одессы зашел британский эсминец Dragon

В среду, 7 октября, в порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35. В открытом море боевой корабль встречал катер ВМС Украины "Старобельск".

Об этом сообщает Думская.

HMS Dragon посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. В Черное море он вошел поздним вечером 4 октября.

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Эсминец HMS Dragon является четвертым кораблем из шести класса Daring, тип 45. На обоих бортах его носовой части изображен национальный символ Уэльса – красный валлийский дракон.

Водоизмещение корабля – 8500 тонн, длина – 152 метра, ширина – 21, осадка – более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение – один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

Напомним, патрульный катер украинских ВМС "Старобельск" и эсминец ВМС США "Рузвельт" провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.