В Украине откроют временные госпитали для больных коронавирусом, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в видеообращении к украинцам рассказал, что по стране планируют открывать временные госпитали для больных коронавирусом.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии", — рассказал Степанов.

На текущий момент используется 21 тысяча коек для больных коронавирусом. Степанов подчеркнул, что с момента его прихода на должность общее количество мест в больницах выросло с 12 тысяч до 37 тысяч.

Глава Минздрава в очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать правила безопасности в период пандемии: носить маски, использовать антисептики, мыть руки и соблюдать дистанцию. Министр сказал, что если пренебрегать этими простыми правилами, то ситуация с коронавирусом может выйти из-под контроля.

Отметим, по состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Напомним, Степанов заявил, что представителей Минздрава не позвали на "Право на власть", где обсуждали фейки касательно COVID-19, а ранее во время брифинга он спросил у организаторов концерта Поляковой в Харькове не пугает ли их количество инфицированных в регионе.