У Зеленского объяснили необходимость легализации медицинского каннабиса

У президента Украины Владимира Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезбаливающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты. Потому эту инициативу внесли во всеукраинский опрос 25 октября.

Это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты, пишут в Офисе президента. Также опыт других стран показывает: марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах, что важно для военных, которые возвращаются с войны. Активно используют каннабис и при других заболеваниях и тяжких состояниях.

"По предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются именно в таких препаратах", – сказано в сообщении.

В Офисе президента считают, что узнать мнение народа по вопросу легализации каннабиса необходимо уже сейчас, иначе спекуляции политиков, сторонников и противников будут продолжаться годами.

Напомним, в интервью незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны "в капельках", в целом выступив за создание "украинских Лас-Вегасов".

Позднее, в сентябре 2019 года, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, добавив, что при дальнейших обсуждениях этого вопроса он будет "против".

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против легализации короткоствольного оружия, медицинской марихуаны и проституции – по его словам, украинское общество к этому не готово.