"Любишь ли ты регги?" Максим Галкин предложил свой вариант всеукраинского опроса

Российский шоумен Максим Галкин с юмором отреагировал на инициативу своего экс-коллеги, а ныне президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения всеукраинского опроса 25 октября.

В Instagram Галкин записал пародию на опрос Зеленского, предложив свои вопросы украинцам. Для этого он перешел на украинский язык.

Свое видео он подписал "Спецвыпуск для Украины!❗️ Владимир Зеленский и его опросник".

Читайте также: Зеленский назвал три финальных вопроса для всеукраинского опроса 25 октября

Галкин предлагает вынести на общественное обсуждение не пять, а шесть вопросов. Один из них: "Любишь ли ты регги?"

Кроме того, российский комик в своем коротком ролике намекает на употребление президентом Украины наркотиков.

Кстати, в мае несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.