В Киеве стартовал отопительный сезон: к теплу уже подключили 775 домов

В Киеве стартовал отопительный сезон: к теплу подключили уже 775 домов (7,8%). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что тепло получили некоторые учреждения социальной сферы: 5 больниц (1,5%) и 2 детских сада (0,4%). Такие заведения подключают к отоплению по индивидуальным заявкам их директоров.

"Включение отопления всем потребителям за более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки – температуры теплоносителя и давления – может привести к аварийным повреждениям. Поэтому развертывание системы происходит постепенно", - говорится в сообщении.

В столице, по данным КГГА, функционирует почти 200 котельных и более 2 700 км тепловых сетей.

Ранее главным условием для старта отопительного сезона в Украине назвали температуру воздуха меньше +8° в течении трех дней.

Напомним, в январе 2020 года тарифы на отопление и горячую воду снизили до 30% в 124 городах.