Пенсии за выслугу лет в Украине: кто может получить более 20 тысяч гривен

По словам главы правления ПФУ Евгения Капинуса, максимальный размер пенсий за выслугу лет не может превышать десяти прожиточных минимумов. Средний размер пенсии в Украине на сегодня — 5200 гривен.

Максимальная пенсия в Украине на сегодня — 20 930 гривен, а размер выплаты зависит от выслуги лет. Об этом рассказал ТСН 10 мая глава правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус.

Условия назначения и продолжительность специального стажа, который дает право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий и должностей. Также пенсия назначается согласно закону, подчеркнул Капинус.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность, объяснил он.

Перерасчеты пенсий за выслугу лет проводятся по общеопределенным правилам. Их устанавливают отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности, заключил глава правления ПФУ.

Повышение пенсий в Украине: кто получит больше

В апреле в Украине пересчитали пенсии, военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС добавили более тысячи гривен.

Индексация пенсий в марте 2023 года коснулась 10,5 миллионов пенсионеров, а среднее повышение составило около 600 гривен, говорил премьер Денис Шмыгаль.

Средний размер пенсии в Украине на сегодня составляет 5200 грн.

Одновременно с индексацией в Украине запустили проверку получателей пенсий. Проверки будут длиться несколько лет и тех, кто незаконно получили выплаты, могут заставить их вернуть в бюджет.

Фокус также писал, что некоторые граждане Украины могут потерять право на пенсию. В правительстве думали признать недействительным договор с РФ о трудовой деятельности и социальной защите.

Украинцы могут получать пенсии в Польше, для этого им надо платить отчисления в соответствующие госфонды.