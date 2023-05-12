"Нет других вариантов выйти": Богуслаев просится на обмен из-за состояния здоровья, — адвокат

Правозащитник Руслан Волынец заявил, что желание Вячеслава Богуслаева попасть в список на обмен со страной-агрессоркой вызвано отсутствием "адекватного лечения".

Бывший руководитель предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев обратился к президенту с просьбой добавить его в список на обмен с РФ из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец в комментарии журналистам "Суспільне".

"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все все понимают. Не нужно придумывать болезни, как повод сбежать из тюрьмы — это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно оно побудило к такому факту, учитывая, что нет других вариантов выйти", — объяснил правозащитник.

Опубликованные расследователями материалы Волынец назвал непубличными. Он отметил, что расследования появляются незадолго до судебных заседаний, и озвучил подозрение, что они призваны "накрутить резонанс".

Также адвокат рассказал, что независимо от обмена правозащитники будут продолжать работать над доказательством невиновности Богуслаева. Ответа на заявление от госорганов, как он сказал, пока нет.

В СМИ добавили, что в Службе безопасности отказали в комментарии по поводу возможности обмена экс-головы "Мотор Сич", а в Офисе президента не ответили на звонки и сообщения корреспондентов.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" обнародовали снимок заявления Вячеслава Богуслаева с просьбой включить его в список на обмен с Россией. В настоящее время он находится в СИЗО как обвиненный в пособничестве государству-агрессору, коллаборационизме, содействию деятельности террористической организации и противодействию ВСУ.

Ранее, 10 мая, "Схемы" опубликовали расследование о деятельности Богуслаева. В материале говорится, что он блокировал предоставление украинской разведке вертолетов Ми-2.