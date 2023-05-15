Спальный район Киева частично остался без света из-за рыбака-правонарушителя

Мужчина ловил рыбу в запрещенном месте и получил удар током. Его нашла и передала медикам прибывшая ремонтировать линии электропередач бригада энергетиков.

В одном из районов Киева была отключена линия электропередач в результате несчастного случая. Детали инцидента сообщила в соцсетях сегодня, 15 мая, пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В публикации говорится, что 14 мая на Троещине в столице было зафиксировано отключение линии электропередачи. В министерстве рассказали, что ремонтные бригады обнаружили на месте пораженного током мужчину 1991 года рождения. Энергетики выяснили, что потерпевший ловил рыбу в запретной зоне.

"Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", — отметила пресс-служба.

Ситуация в энергосистеме Украины

Также в Минэнергетики рассказали о ситуации со светом в Украине по состоянию на 15 мая. Специалисты продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры в результате атак ВС РФ: без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"За сутки удалось вернуть свет для 8,3 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Запорожской области", — подчеркнули в министерстве.

Пресс-служба заверила, что украинская энергетическая система сейчас работает стабильно, а генерация полностью обеспечивает потребление.

Напомним, 13 мая в КМВА сообщили, что на территории Александровской больницы сгорела машина "скорой". В результате пожара погибла 92-летняя женщина, а также пострадала женщина в возрасте около 60 лет.

Ранее, 9 мая, в Киевской области выловили тело погибшего российского лётчика. Захватчик, по данным СМИ, погиб еще в прошлом году — тогда ВСУ подбили вражеский ударный вертолет Ми-24.