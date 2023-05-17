Осужденного за торговлю кокаином блогера Чернецкого "освободили", но он остался в СИЗО, — СМИ

В прокуратуре заявили, что решение об освобождении было принято судьей в отношении другого уголовного производства. В Киевском СИЗО также подтвердили, что Чернецкий находится под стражей.

16 мая в сети начала распространяться информация о том, что блогера Юрия Чернецкого, которого осудили за торговлю наркотиками, выпустили на свободу. Однако на самом деле он остался в СИЗО. Об этом заявила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии ТСН.

Так, в сети начали распространять документ, в котором говорится, что Печерский районный суд Киева выпустил на свободу блогера Юрия Чернецкого и он должен покинуть СИЗО 19 мая.

Документ об освобожении Чернецкого Фото: Киев оперативный

Однако, как рассказала журналистам представитель киевской прокуратуры Максимец, решение об освобождении было принято судьей в отношении другого уголовного производства.

"Это лицо остается под стражей, потому что этот гражданин судом первой инстанции приговорен к 5 годам лишения свободы", — сказала она.

По словам Максимец, прокуратура не согласна с последним решением суда, а потому будет его обжаловать. Кроме того, сам Чернецкий обжаловал решение о его заключении за торговлю наркотиками на 5 лет, но апелляционный суд еще не рассмотрел дело.

В Киевском СИЗО также подтвердили, что Чернецкий находится под стражей.

Кроме того, журналист Василий Апасов также заявил, что в прокуратуре подтвердили, что Чернецкий остается под стражей. Его "выпустили" по другому судопроизводству.

"Он остается под стражей по приговору суда первой инстанции, которым он приговорен к 5 годам лишения свободы.. Определение от 16.05.2023 касается иного уголовного производства, в котором ему также было доложено о подозрении по аналогичным фактам", — говорится в сообщении.

Отметим, что жена Чернецкого певица Инна Воронова обнародовала кадры работы ПВО во время атаки на Киев в ночь на 16 мая. Она опубликовала в Instagram видео и подписала: "вид с Комфорт тауна". Затем девушка извинилась, заявила, что "не знала, что происходит".

В Службе безопасности Украины 17 мая заявили, что разоблачили блогеров, которые сняли на видео и опубликовали в сеть работу ПВО. Речь идет сразу о шестерых жителях Киева.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Юрия Чернецкого осудили на 5 лет тюремного заключения. Прокуратура полностью доказала вину подсудимого в инкриминируемых преступлениях. До вступления приговора в силу Чернецкий будет находиться под стражей. В материалах следствия отмечалось, что Чернецкий сбывал наркотики, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.

Также сообщалось, что Чернецкого арестовали в Киеве 25 августа 2022 года. По данным СМИ, клиентами наркодилера были в том числе и депутаты Верховной Рады.