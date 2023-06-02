Подозреваемый во взяточничестве депутат Трубицын выехал за границу по заданию ССО, — СМИ

По данным журналистов, в ССО сообщили, что в январе 2023 просили главу ГУР Кирилла Буданова помочь с выездом Владислава Трубицына, который проходит по делу о взятках для организации розничной торговли в столице.

Обвиняемый в коррупционной деятельности депутат Киеврады Владислав Трубицын выехал за рубеж во время военного положения по инициативе Сил специальных операций ВСУ. Об этом представители ССО сообщили на запрос журналистов проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода.

В ССО уточнили, что в январе 2023 действительно просили главу ГУР Кирилла Буданова помочь с выездом Трубицына и еще четырех лиц в качестве волонтеров якобы для обеспечения ССО "специальным оборудованием".

Письмо, на котором значилась подпись представителей ГУР, помогло Трубицыну в мае пересечь польско-украинскую границу. Судя по всему, депутат пока еще в Украину не вернулся, не являлся на заседания суда и вообще не выходил на связь.

В ССО пояснили, что "крайне негативно" отнеслись к тому, что политик таким образом воспользовался возможностью пересечь границу.

В письме сообщалось, что Владислав Трубицын получил возможность выехать из Украины как представитель благотворительного фонда "Рідна Оболонь" вместе с еще четырьмя другими лицами из того же фонда.

Ответ на запрос журналистов

Источники журналистов предоставили ведомственный документ, в котором скрыты персональные данные.

В письме от 20 января 2023 года командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко попросил Буданова помочь выехать "волонтерам", в том числе и Трубицыну. Указанный период выезда – с 28 января по 25 мая 2023 года.

Сообщается, что за это время депутат выехал вечером 13 мая через пропускной пункт "Рава-Русская", но обратно не вернулся.

Представитель ССО Александр Киндратенко сообщил, что столь продолжительный период выезда — четыре месяца — объясняется тем, что "волонтеров" было четверо. И выезжали они в разное время, документ же был на всех один.

Примечательно, что ССО содействовало выезду депутата, подозреваемого во взяточничестве, и обращалось в Госпогранслужбу не напрямую, а посредством ГУР.

Пресс-секретарь сказал, что так быстрее. "Процедурно сотрудничество ГУР и ГНСУ быстрее и лучше налажено", — отметил Киндратенко.

Подозреваемый госчиновник получил разрешение от председателя ГПСУ Сергея Дейнеки.

Владислав Трубицын выехал в направлении Польши на собственном автомобиле Mercedes S 600 за три дня до слушания Высшего антикоррупционного суда, который рассматривает дело, по которому Трубицын проходит как обвиняемым в получении взятки.

Прокурор САП объявил депутата в международный розыск.

По данным журналистов, на бланке, благодаря которому Трубицын пересек границу, значилась подпись Кирилла Буданова, который попросил о "беспрепятственном пересечении границы" для киевского чиновника в составе группы из пяти человек. Был указал автомобильный номер его Mercedes.

До этого подозреваемый в уголовном правонарушении дважды выезжал за границу, пользуясь той же схемой — посредством ходатайства ГУР. Такие данные содержатся в базе о пересечении госграницы.

На запрос журналистов Трубицын не ответил, но в своем посте в феврале прошлого года сообщил, что "ни от кого не получал никаких взяток", а инициированное в его отношении производство носит сугубо политический характер.

Трубицын проходит по делу о взятке за содействие организации розничной торговли на киевских улицах.

Напомним, что причины выезда из Украины депутата Трубицына называл и представитель ГУР Андрей Юсов.

Также сообщалось, что подозреваемого коррупционера Трубицына исключили из "Слуги народа".