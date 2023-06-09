Скандал с песней Цоя во Львове: парень вышел из приюта и рассказал о планах (видео)

Подросток сообщил, что уже собрал вещи и уезжает в родной город "давать концерты".

Подростка из Одессы, который попал в языковой скандал из-за исполнения песни Виктора Цоя на русском языке в Центре Львова, отпустили из местного приюта. Об этом парень рассказал в видео, опубликованном в местном одесском Telegram-канале.

"Всем привет! Что сказать… Меня выпустили", — сообщил молодой человек.

Как отмечает подросток, все необходимые документы для выхода из львовского приюта удалось собрать и отправить по электронной почте.

"Со мной все там было хорошо. Никто со мной плохо там не обращался", — добавил парень.

Одессит заявил о намерении вернутся в родной город "давать концерты". В подтверждение своим словам он показал собранные вещи. В конце видео подросток также добавил, что "Цой жив".

Скандал с песней Цоя во Львове: что произошло

Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа 2 июня опубликовала видео, на котором она вступила в словесную перепалку с парнем, исполнявшим в центре Львова под гитару песню Виктора Цоя. В ответ на замечание касательно российской музыки, подросток перешел на нецензурную лексику.

Алексей Арестович 4 июня отреагировал на инцидент, заявив, что с украинцем, исполнившим во Львове русскоязычную песню, обошлись несправедливо — нарушили его личные границы и право, которые гарантирует Конституция.

Подростка также поддержали украинские военные. Мужчины в камуфляже спели в поддержку одессита песню "Звезда по имени Солнце" под гитару и выложили видео в соцсети.

Позже, 7 июня, стало известно, что 17-летний парень находится в приюте для несовершеннолетних во Львове, куда его отправили из полицейского участка после задержания. Подросток также заявил, что нардеп показала лишь финальную часть скандального разговора между ними.