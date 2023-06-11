Уходит по 5 см в час: уровень воды в Каховском водохранилище упал до 9,35 метров

С момента подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал более чем на 7 метров.

По состоянию на 08:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 10 метров и составляет 9,35 метра. Всего за минувшие сутки уровень воды упал почти на один метр, а с момента подрыва дамбы — более чем на 7 метров. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

В то же время уровень Днепра в районе Херсона составляет 4,18 метра. За минувшие сутки вода в городе ушла на полметра.

"Средний показатель оттока составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывается с уменьшением напора (давления) водохранилища. Однако, ситуация трудно прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что специалисты "Укргидроэнерго" работают над тем, чтобы оптимально сбалансировать энергосистему для подачи воды населению.

В сообщении отмечено, что после того как россияне подорвали Каховскую ГЭС на участках Днепра, откуда питают Северо-Крымский канал водой, появились следы обмеления.

Напомним, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 метра — это ниже критической отметки, известной как "мертвая точка", при которой водозабор становится невозможным.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что с 10 июня в регионе запретили купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы из-за высокой концентрации вредных веществ в воде. По его словам, уровень вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму.

Согласно данным Госпогранслужбы Украины, на 10 июня известно о пяти погибших и 27 человек пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС. Также на это время в Херсонской области фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 находятся на подконтрольной территории Украины.