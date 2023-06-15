Глава МАГАТЭ впервые после подрыва Каховской ГЭС приехал на оккупированную ЗАЭС (фото)

Связана поездка с угрозами, которые влечет за собой подрыв дамбы в Херсонской области. Тяжелая ситуация с безопасностью вынудила отложить визит на один день.

Генеральный директор МАГАТЭ прибыл на оккупированную территорию Запорожской области, где посетил атомную электростанцию. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" 15 июня.

С начала полномасштабной войны это третий официальный визит Рафаэля Гросси на территорию ЗАЭС, которую временно контролируют российские захватчики. Поездка должна была произойти немного раньше, однако из-за тяжелой ситуации с безопасностью ее отложили на один день.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.

Связан визит с тем, что Российская Федерация умышленно подорвала Каховскую ГЭС, что могло навредить Запорожской АЭС и создать потенциальную угрозу для мира. Уровень Каховского водохранилища упал до критически низкого уровня.

Первый раз гендиректор МАГАТЭ был на территории АЭС в сентябре прошлого года. После этого повторил визит в марте 2023 и вот, после техногенной катастрофы приехал вновь.

К каким выводам пришел Рафаэль Гросси — неизвестно. На момент публикации материала он не предоставил никаких комментариев о результатах поездки.

Напомним, 14 июня сообщалось, что Россия закрыла для Украины доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС. Представители Международного агентства по атомной энергии, работающие на территории станции, вынуждены записывать или фотографировать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

12 июня эксперт рассказал украинцам, что будет после взрыва на ЗАЭС. Григорий Плачков объяснил, что самую большую опасность представляет пруд-охладитель на ЗАЭС, который в скором времени перестанет наполняться новой водой из-за падения ее уровня в Каховском водохранилище.