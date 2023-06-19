РФ не дает доступ к оккупированной затопленной части Херсонщины, – представитель ООН

Дениз Браун призывала российские власти действовать в соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву и предоставить ООН доступ для оказания гуманитарной помощи.

Россия отклонила запрос ООН на доступ к временно оккупированной части Херсонщины, которая оказалась затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС. В связи с этим координатор гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун обратилась к российским властям с заявлением о предоставлении гуманитарного доступа в пострадавшие районы, находящиеся под контролем РФ.

"Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе в районы, находящиеся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать заниматься поиском необходимого доступа", — сообщается в заявлении.

Дениз Браун от имени ООН призывала российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международным гуманитарным правом.

"Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются. ООН будет и впредь делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились", — подчеркнула Браун.

В свою очередь, Минреинтеграции Украины заявило, что препятствование деятельности международных гуманитарных организаций является грубым нарушением норм международного права.

19 июня сообщалось о том, что в Международном суде ООН готовится большое решение по иску Украины против РФ. Украина рассчитывает, что суд ООН обвинит Россию в нарушении двух международных конвенций, а вот вопросы, связанные с компенсацией и репарациями будут решаться на отдельном заседании.

Ранее, 16 июня, Фокус писал о том, что в Кабмине анонсировали денежную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. По данным Минреинтеграции, граждане получат выплаты не только от государства, но и от Международной организации по миграции ООН.