Живой и здоровый: Буданов встретился с послом Японии после фейков РФ о своей смерти (фото)

Первая замминистра иностранных дел Джарапова, поделившаяся кадрами, заверила, что на них "не муляж". Руководитель ГУР обсудил с послом Кунинори войну в Украине.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов жив и здоров, а российская информация о его смерти не соответствует действительности. Эмине Джапарова, первая заместитель министра иностранных дел, опубликовала в Facebook его фото с японским послом Мацудой Кунинори.

В сообщении она отметила, что во время встречи прошли полезные дискуссии. Участники мероприятия обменивались мнениями относительно войны в Украине и других актуальных тем.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", – отметила Джапарова.

Фото: Facebook Эмине Джапаровой

Фейк о смерти Буданова

Российские СМИ 15 июня опубликовали фейк о "ранении" Буданова. Пропагандисты сообщили, что глава ГУР якобы пострадал в результате ракетных обстрелов РФ. Ранее подобное заявление уже появлялось в инфопространстве и "подкреплялось" фейковым скриншотом якобы украинской новости.

В ГУР 16 июня опровергли дезинформации о ранении Буданова. По информации пропагандистов РФ, руководителя ведомства доставили на вертолете в Польшу, а затем перевезли в Германию, где он находится в тяжелом состоянии. Эти сообщения не подтверждены.

Немецкое СМИ Stern также опровергло информацию о ранении Буданова. По словам журналистов, информационная кампания о тяжелом состоянии руководителя разведки достаточно масштабна. Одно из фейковых итальянских изданий написало материал на нескольких языках.

Напомним, 19 июня Буданов прокомментировал свою "гибель". Глава военной разведки Украины высмеял попытки российской пропаганды убедить всех, что он погиб. Он заявил, что в Украине формируют "спецотряд из бессмертных", которые будут по ночам кошмарить россиян, мечтавших захватить Украину.