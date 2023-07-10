Мобилизация в Украине: кому не грозит принудительный призыв даже во время войны
В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, однако призвать на военную службу могут не всех даже в условиях полномасштабной войны. Законом четко установлено, какие лица не окажутся принудительно на фронте.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения во время военного положения. Закон "О воинской обязанности и военной службе" регламентирует, что есть определенные категории граждан, которые не могут быть принудительно мобилизованы. О ком идет речь, объяснили 10 июля в "РБК".
Во время военного положения в Украине только по согласию и месту жительства могут быть мобилизованы:
- лица с инвалидностью, признанной в установленном законодательством порядке;
- украинцы, которые содержат трое или более несовершеннолетних детей;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;
- лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- граждане, воспитывающие больного ребенка (в частности, речь идет о врожденных пороках, онкологических и хронических заболеваниях и т.д.) или ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи;
- женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- украинцы, постоянно ухаживающие за больными родственниками (ребенок, жена/муж, родители, родители жены/мужа);
- мужчины или женщины, имеющие родственника с инвалидностью I или II группы (жену/мужа, одного из родителей своих или жены/мужа);
- опекуны лица, признанного недееспособным;
- лица, занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью I/II группы или такого, который по заключению медиков нуждается в уходе и не имеет других кандидатур на эту роль.
"Кроме того, не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования", — подчеркнули в СМИ.
Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил внесенную парламентариями правку о предоставлении отсрочки от призыва.
В СМИ объяснили, как получить отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу. Первый шаг — визит в ТЦК и СП после получения повестки.