Угроза вражеских обстрелов: в Укрэнерго рассказали, будут ли отключать свет

Для украинской энергосистемы существуют несколько рисков — российские обстрелы и недостаточная генерация электроэнергии. Поэтому существуют различные сценарии прохождения отопительного сезона.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о восстановлении 56 трансформаторных подстанций, семь — еще в работе. Это позволит достичь "золотого стандарта", когда потребители не заметят никаких отключений в сети воздушных линий передачи электроэнергии. Об этом он сообщил во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает "Укринформ".

"На этом мы останавливаться не собираемся. Ведь мы понимаем, что будут атаки. Соответственно еще 20 единиц трансформаторного оборудования должно быть установлено до конца года как запас прочности", — сказал Владимир Кудрицкий.

По его словам, угроза вражеских обстрелов и недостаточная генерация электроэнергии — являются основными рисками для энергосистемы. Поэтому Украине нужны будут в работе все энергоблоки, которые есть в системе, даже старые электростанции, которые не использовали в прошлых периодах.

Кудрицкий отметил, что с начала полномасштабного вторжения 250 российских ракет и беспилотников вызвали повреждения трансформаторных подстанций. Поэтому в дальнейшем в "Укрэнерго" ожидают новые атаки дронов по подстанциям, тогда как машинные залы, где происходит генерация электроэнергии "скорее всего будут атакованы ракетами".

В свою очередь на подстанциях уже обустроили защиту от беспилотников, а защита машинных залов требует технических решений. Кудрицкий добавил, что необходимое проведение ремонтных работ усложняют долги на рынке электроэнергии.

На своей странице в Facebook Кудрицкий рассказал, что "Укрэнерго" 24/7 работает над подготовкой к зиме.

"Как руководитель одной из основных инфраструктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона. Но прошлый отопительный сезон мы прошли именно благодаря усилиям ВСУ, энергетиков, руководства государства и потребителей", — подчеркнул он.

Владимир Кудрицкий добавил, что приоритетом является восстановление электростанций и высоковольтной сети. Также Украина обеспечит техническую возможность достаточного объема импорта электричества из ЕС.

Напомним, 31 июля в "Укрэнерго" предупредили украинцев о возможном дефиците электроэнергии в августе. Производство электроэнергии уменьшится из-за начала масштабных ремонтных работ на энергоблоках.

Тогда как 27 июля в компании заявляли, что пока никто не может сказать, будут ли блэкауты в холодное время года. Украинцам посоветовали не избавляться от генераторов.