"Лето не подождет": обещанная харьковчанам яхта Ярославского нашлась в Италии, — СМИ (фото)

В прошлом году украинский бизнесмен Александр Ярославский запустил программу помощи Харькову и пообещал продать собственную яхту. Журналист обнаружил "пропавшее без вести" судно вблизи итальянского острова Сардиния.

Яхта, которую предприниматель Александр Ярославский обещал продать для помощи харьковчанам, путешествует по миру. Об этом в соцсетях 7 августа сообщил журналист Михаил Ткач.

Он выяснил, что яхта бизнесмена Kaiser уже месяц не заходит в порты. По словам журналиста, за это время судно побывало вблизи всех итальянских берегов и уже в третий раз вернулось к острову Сардиния.

"Харьковчане подождут, а лето — нет", — написал Ткач.

Фото: Скриншот Фото: Михаил Ткач / Facebook Фото: Михаил Ткач / Facebook

Бизнесмен пообещал продать яхту: заявление Ярославского

Еще 3 марта прошлого года украинский предприниматель Александр Ярославский сообщил в соцсетях, что продаст яхту для финансирования гуманитарной программы.

"Дорогие Харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать", — отмечал он.

Пост Ярославского в Facebook от 3 марта 2022 года Фото: Скриншот

Стоит отметить, что DCH — это украинская финансовая промышленная группа Development Construction Holding или ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг". Ее основателем и президентом является Ярославский.

С 2022 года промышленной группой была запущена программа международной поддержки Харькова World4Kharkiv. Об этом 5 марта прошлого года сообщал основатель в соцсетях.

Публикации на сайте DCH и в соцсетях Ярославского свидетельствуют о том, что по этой программе в Харьков было доставлено медицинское оборудование и "скорые".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, в прошлом году Александр Ярославский фигурировал в скандале из-за смертельного ДТП. Кортеж бизнесмена сбил насмерть пешехода на трассе "Чугуев-Мартовое". Сам предприниматель сразу вылетел в Лондон, а в DCH заявляли, что машиной управлял сотрудник фирмы.

Позже в 2022 году Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за попытки фальсификации дела об аварии в Харьковской области. Речь шла о статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.