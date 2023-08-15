День Независимости: в КГГА рассказали, готовят ли в столице массовые мероприятия к празднику

Решение о конечном варианте относительно формата празднования Дня Независимости принимают в Офисе президента и Кабинете министров, отметил заместитель КГГА Бондаренко.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко заявил, что в столице не состоятся массовые мероприятия ко Дню Независимости, 24 августа. Об этом он сообщил в комментарии "Киев 24".

"Город не будет проводить массовых мероприятий", — сказал Владимир Бондаренко.

По его словам, состоятся мероприятия локального уровня. Однако Офис президента и Кабинет министров еще не предоставили конечный вариант относительно формата празднования Дня Независимости. Бондаренко отметил, что, возможно, как и в прошлом году, состоится выставка военной техники.

"Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", — добавил заместитель председателя КГГА.

Несмотря на это 23 августа возле КГГА состоятся торжества по поводу поднятия государственного флага.

Напомним, 14 августа Фокус писал, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что военные РФ могут прибегнуть к массированному обстрелу Украины перед Днем Независимости. В частности, это может произойти на день раньше или позже 24 августа. Поэтому украинцам следует придерживаться рекомендаций относительно действий во время воздушной тревоги — идти в укрытие, когда раздается сигнал.

В тот же день в Воздушных силах заявили, что пока точно нельзя сказать, осуществит ли враг масштабную атаку на День Независимости Украины. Несмотря на это, украинские бойцы будут усиленно следить за ситуацией в небе 24 августа.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный рассказал, что во время действия военного положения больше не действуют нормы о выходных на государственные праздники. Поэтому, вероятно, 24 августа будет рабочим днем для украинцев, однако окончательное решение о выходном или рабочем дне принимает работодатель.