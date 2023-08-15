Диапазон тестера оказался маловат: в Украине поймали рекордсмена среди пьяных водителей

В Тернополе патрульные остановили авто, водитель которого казался нетрезвым. Однако результат проверки удивил правоохранителей — количество промилле в крови нарушителя оказалась слишком большим для прибора.

В украинском Тернополе остановили водителя, состояние опьянения которого оказалось слишком сильным для алкотестера. Деталями инцидента 14 августа поделилась пресс-служба патрульной полиции в Тернопольской области.

Патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Fiat. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование.

Нарушитель прошел проверку с помощью алкотестера на месте остановки, но количество промилле в его крови прибор зафиксировать не смог. Кроме положительного результата измеритель ничего не показал, ведь уровень опьянения водителя превысил максимум установленной шкалы — 6,0 промилле.

Правоохранители составили на мужчину протокол по статье о вождении в нетрезвом состоянии и отстранили его от управления машиной. В полиции подчеркнули, что только за прошедшие выходные патрульные Тернопольской области обнаружили 7 водителей, которые вероятно сели пьяными за руль.

Напомним, 15 августа полиция Тернопольской области сообщила о массовом отравлении жителей города Збараж. 12 августа там открылся новый суши-бар, а уже через несколько дней в больницу обратились почти два десятка его посетителей.

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