Девушка умерла после пластической операции в Кривом Роге: стали известны результаты экспертизы

В заключении патологоанатом отмечает, что он не получил документов предоперационного обследования, поэтому настаивает на необходимости проведения комиссионной экспертизы. Хирург, несмотря на гибель пациентки, продолжает работать в медучреждении.

В Кривом Роге стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы 22-летней Алина Мухиной, которая умерла после пластической операции, которую сделал хирург Яков Яковиди. Об этом сообщает местное издание "Свои".

По данным СМЭ, у девушки после оперативного вмешательства начались гнойно-некротические изменения послеоперационных ран на груди, быстро прогрессировала анемия и произошло увеличение всех внутренних органов вследствие септического процесса. Морфологических признаков тяжелых осложнений вследствие острого отравления при экспертизе тела не выявлено.

Журналисты отметили, что во 2-й городской больнице, где делали операцию, наиболее вероятной причиной сметы пациентки называли интоксикацию медикаментами. Мол, она могла принимать их по своему усмотрению дома.

В заключении патологоанатом отмечает, что он не получил документов предоперационного обследования, поэтому настаивает на необходимости проведения комиссионной экспертизы.

"Для устранения, по моему мнению, выявленных противоречий с диагнозом и некоторыми медицинскими данными стационарного больного, для установления причинных связей между оперативным вмешательством, лечением и смертью потерпевшей, вижу необходимость проведения комиссионной экспертизы", — отметил патологоанатом.

Он считает сомнительными результаты некоторых лабораторных исследований во время стационарного лечения Алины Мухиной.

"Отсутствие какой-либо флоры при наличии выраженных гнойно-некротических изменений участков послеоперационных ран и мягких тканей из зон эндопротезирования обеих молочных желез, уровень С-реактивного белка 0,72 мг/л, что при септическом поражении колеблется в пределах до 300 мг/л, вызывают сомнение, поскольку эти лабораторные показатели не соответствуют тяжести клинической картины и морфологическим, гистологическим изменениям внутренних органов", — отмечает патологоанатом.

По словам гендиректора больницы Елены Климович, врач-хирург Яков Яковиди продолжает работать в медучреждении и оперировать пациентов.

22-летняя Алина Мухина умерла после операции по увеличению груди

Как сообщают "Свои", пластическую операцию на груди девушке 13 июня провел врач-хирург Яков Яковиди. Через неделю пациентка умерла.

По словам матери девушки, после выписки больницу Алина покидала на инвалидной коляске, потому что не могла самостоятельно передвигаться. Затем ее снова положили в больницу, где, по словам женщины, хирург провел операцию на одной молочной железе. Затем была третья операция — импланты достали, но 22 июня девушка умерла.

"Он считал, что там есть какие-то выделения, но ей это не помогло. Ее кололи всем, чем можно. На следующий день упало давление, органы начали отказывать. Буквально 5 минут и ее забрали. Уже было поздно", — говорит женщина.

Мать говорит, дочь ничем не болела и озвучивает различные версии смерти: возможна интоксикация, реакция из-за препаратов или бактерицидная палочка.

По словам родственников, они заплатили Якову Яковиду три тысячи евро наличными. В больнице подчеркнули, что это стоимость исключительно имплантов, саму операцию оплатило государство (НСЗУ).

После смерти девушки врач-хирург не рассказал родным о ходе болезни, ссылаясь на врачебную тайну.

Что говорит хирург

Хирург Яков Яковиди, которой проводил Алине Мухиной операцию, считает, что его вины в смерти девушки нет. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Врач пояснил, что не может рассказывать деталей из-за врачебной тайны, кроме того, идет следствие. Он отметил, что не видел результатов судебно-медицинской экспертизы, она еще продолжается.

"Я считаю, что при оказании медицинской помощи я не допустил никаких нарушений. Есть вопрос больничной тайны, есть вопросы следствия. Сейчас не корректно комментировать данную ситуацию до окончания досудебного следствия. Мое мнение, что там нет моей вины, но возможно, как следствие, для того идет", — прокомментировал Яков Яковиди.

Он подтвердил, что работает в городской и частной клиниках — оперирует раненых, проводит пластические и общехирургические операции. На сайте Яковиди говорится, что он имеет опыт работы хирургом более 10 лет и является членом ассоциации пластических хирургов Украины.

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