Грозит тюрьма: в Полтавской области подросток украл два кроссовка на правую ногу (фото)

Правоохранители выяснили, что обувь похитил парень 2006 года рождения. За кражу ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Полтавской области сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства кражи кроссовок из магазина в Миргороде. Об этом пишет официальный портал Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Сообщается, что 15 августа в полицию обратилась работница одного из миргородских магазинов. Женщина рассказала, что неизвестный в салатовой балаклаве украл из магазина кроссовки.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб Миргородского районного отдела полиции вместе со следственно-оперативной группой. Правоохранителям удалось установить личность грабителя, в частности благодаря записям из камер видеонаблюдения.

Как отмечают в полиции, кроссовки украл подросток 2006 года рождения. В ходе обыска следователи нашли и изъяли у него упомянутую обувь. Как оказалось, оба кроссовка были на правую ногу.

Подросток украл в магазине два кроссовка на правую ногу

На данный момент решается вопрос о сообщении парню о подозрении. Также начато досудебное расследование по части 4 статьи 185 (Кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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