Отобрал оружие и убежал: на Тернопольщине поймали мужчину, который избил военного (фото)

Между военнослужащим и мужчиной, который был неоднократно судимым за насильственные преступления, произошел конфликт. Военного доставили в больницу с многочисленными травмами головы.

В понедельник 21 августа в Кременце Тернопольской области 42-летний местный житель избил военнослужащего, отобрал у него автомат с бронежилетом и убежал. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в регионе.

"21 августа около 17.30 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что в лесополосе лежит избитый военнослужащий. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу", — говорилось в сообщении.

Место преступления

Отметили, что между военнослужащим и местным жителем, который был неоднократно судимым за насильственные преступления, произошел конфликт, переросший в драку. После того, как военный потерял сознание, подозреваемый отобрал у него автомат, бронежилет и убежал.

Правоохранители установили его местонахождение, окружили дом и с помощью спецназовцев КОРДа задержали мужчину. В доме с подозреваемым находились сожительница и двое малолетних детей. Также у него изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военного.

Оружие, которое нашли у подозреваемого

Добавили, что 42-летнего мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Начали уголовное производство по части 3 статьи 262 УКУ (завладение огнестрельным оружием путем разбоя). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в июле 21-летний мужчина избил раненого военного, который передвигался с помощью костылей в Черкасской области. Защитнику Украины выдвинули претензии в том, что "идет война".

18 июня стало известно о том, что в Херсоне группах несовершеннолетних подростков избила военного, который вернулся из Бахмута.