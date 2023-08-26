Встречное пари: нардеп Радина ответила на заявление Резникова про "скандальные куртки"

Глава антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина заявили, что в случае доказательства правоты Алексея Резникова она готова сдать мандат.

Во время скандала, связанного с закупкой курток для украинских военнослужащих у турецкой фирмы, министр обороны Украины Алексей Резников 25 августа предложил пари: если куртки, закупленные в количестве 180 тысяч, окажутся летними, как утверждают журналисты и члены парламента, он подаст в отставку. Глава антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина, которой в частности министр предложил пари, выдвинула встречное предложение.

"Предлагаю министру Резникову до утра 28 августа опровергнуть информацию о закупках "зимних" курток для военных или подавать в отставку. Министр должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен был бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжить. Чего министр точно не должен делать — это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии), — заявила Радина.

Парламентарий сделала Резникову встречное предложение — до 9:00 28 августа предоставить опровержение следующих утверждений:

Министерство обороны без проведения тендера осуществило закупку курток через промежуточную "турецкую" фирму, причастным к которой на момент заключения сделки был украинский племянник народного депутата Касая, который занимает позицию в оборонном комитете. Даже сам Касай не опроверг информацию о причастности своего племянника к этой компании;

Министерство обороны оплатило за куртки втрое больше, чем указано в документе от турецкой стороны, по которому груз был отправлен из Турции и прошел через другие таможни до границы Украины. Достоверность этого документа подтверждена Ярославом Железняком, главой Военной службы контрразведки, ответственным за расследование экономических преступлений.

"Если не опровергнете – Вы уходите в отставку. Опровергните — я сдам мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего вы выступаете лично)", — предложила Радина.

Скандальная закупка курток для ВСУ: в чем обвиняют Минобороны и Резникова

В начале августа в СМИ опубликовали документы, свидетельствующие о возможных нарушениях в закупках формы для бойцов Вооруженных сил. В частности, в 2022 году Минобороны закупило зимнюю одежду для защитников. Однако, сообщалось, что в дороге вещи существенно подорожали. Контракт был заключен с турецкой компанией Vector avia hava araçlari.

Более того, журналисты объяснили, что зимние куртки весили вдвое меньше аналогов из Китая. Авторы расследования предположили, что защитники встретили зиму в летних куртках.

11 августа на обвинения отреагировали в Министерстве обороны. Оказалось, что форма была предназначена для бойцов подразделения ТрО, и началось расследование. В ведомстве отметили, что не занимались поиском исполнителя заказа и заключением соответствующего договора.

23 августа народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сравнительную таблицу с ценами на закупленные для ВСУ куртки. Он отметил, что в пути в Украину цена всех партий выросла почти втрое.

Позже Железняк сообщил, что компания, которая была привлечена к поставке зимних курток для защитников, оказалась фиктивной. Более того, по его словам, документы, поданные Минобороны, фальшивые.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач 25 августа обнародовал расследование в отношении турецкой фирмы, которая выполняла заказ. По данным СМИ, на момент закупок ее совладельцами были Роман Плетнев и Александр Касай. Последний является родственником нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Также 25 августа глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики и депутатка Анастасия Радина заявила, что готовит обращение в НАБУ. Она назвала лично ответственным за закупки министра Алексея Резникова.

25 августа пресс-служба Минобороны проинформировала, что поставленные куртки были приняты логистами ВСУ без замечаний, и подвергла сомнению правдивость распространенного в медиа документа, "похожего на инвойс". В министерстве заявили, что открыты к проверкам, но одновременно сообщили о подготовке судебных исков к СМИ и неназванным лицам.

Министерство обороны и его главу Алексея Резникова обвинили в закупке летних курток вместо зимних по завышенной цене. Он пообещал уйти в отставку, если это окажется правдой.