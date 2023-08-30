"Необходимы поправки в законе": в Раде назвали дедлайн для завершения реформы ВВК

По словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, для проведения реформы военно-врачебных комиссий нужно нужно принять 5 или 7 поправок в законодательных актах.

Верховная Рада Украины уже ведет работу по реформированию системы военно-врачебных комиссий. Планируется, что эти работы будут завершены к наступлению нового года. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"У нас было многочисленное количество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождение ВВК)", — отметил он.

Арахамия подчеркнул, что для проведения реформы военно-врачебных комиссий требуется внести множество поправок в различные законы. Он также отметил, что уже были приняты два изменения.

В целом, как он заявил, необходимо принять от 5 до 7 поправок в законодательные акты, чтобы реализовать эту реформу.

"Я думаю, что к новому году весь пакет будет принят", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Подводились итоги проверки системы ВВК по стране, представители МВД, СБУ и ГБР рапортовали о нарушениях.

Кроме того, в Украине вводят электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Соответствующее решение приняло правительство. Отметим, что систему определения пригодности к военной службе полностью пересмотрят, а у командирования будет больше возможностей относительно привлечения военнослужащих к задачам. Манипуляции с ограниченной пригодностью, по словам президента, нужно исключить.

Ранее в Украине упростили порядок реализации постановлений ВВК для раненых военнослужащих ВСУ. До введения соответствующего изменения защитники должны были возвращаться в воинскую часть, чтобы оформить отпуск или уволиться по состоянию здоровья. Теперь в таких случаях необходимо посетить только в военкомат.