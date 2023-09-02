Федив вместо Ткаченко: депутат Железняк назвал кандидата на должность министра культуры

По словам главы Комитета по вопросам культуры Михаила Княжицкого, Федив может быть "замечательным министром". Между тем депутат Ярослав Железняк два года назад пожаловался НАБУ на ее деятельность в сфере культурного менеджмента.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что новым министром культуры может стать экс-директор Украинского культурного фонда Юлия Федив. Федив заменит экс-министра Александра Ткаченко, который написал заявление на увольнение в конце июля 2023 года. Некоторые детали ситуации Железняк описал в Telegram-канале.

В заметке указано, что именно Федив является кандидатом на вакансию министра культуры. При этом Железняк, написав это имя, не добавлял, что это "возможный кандидат" или "одно из предложений". Зато четко отметил, что голосование по назначению состоится уже на следующей неделе, то есть с 3 по 8 сентября 2023 года.

Отметим, относительно Юлии Федив высказался глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. В частности, в Facebook он указал, что она, а также кандидат на должность министр обороны Рустем Умеров, были бы "замечательными министрами в условиях демократии". По его словам, Федив будет непросто решать вопросы информационной политики, поскольку в Украине, по его мнению, "имеем авторитаризм, уничтожение парламентаризма".

Федив пока не комментировала возможное назначение. На ее странице Facebook крайнее сообщение опубликовано 1 сентября и касается деятельности ЮНЕСКО.

Юлия Федив: детали биографии

Юлия Федив — 36-летняя украинская культурная деятельница, которая занимается культурным менеджментом. В частности, именно она с 2018 по 2021 год была исполнительным директором Украинского культурного фонда (УКФ). После увольнения возглавляла Национальное бюро программы ЕС "Креативная Европа", информационное агентство "Громадське". Сейчас работает на условиях полного рабочего дня как национальный специалист в ЮНЕСКО.

Отметим, главная задача УКФ, в котором председательствовала Федив — распределение государственных средств на создание и продвижение культурных проектов. Весной 2021 года директор сети кинотеатров "Стереоплаза" обвинил Федив в нецелевом расходовании государственных денег. К обвинениям добавился нардеп Железняк: он подал обращение в НАБУ, которому предложил разобраться в ее работе. Между тем деятели культуры выступили в поддержку чиновницы. Объясняли, что причина "давления" — не только неполучение определенными лицами грантов, но и предстоящие выборы в УКФ, перед которыми ее хотят скомпрометировать.

Между тем должность министра культуры вакантна уже второй месяц. Предыдущий министр — Александр Ткаченко — подал в отставку. В заявлении написал, что уходит из-за "недоразумений во время войны". В то же время на сайте электронных петиций 25 тыс. голосов набрали обращения граждан, по-своему оценившие его работу. Граждане предлагали Кабмину уволить Ткаченко из-за вреда, который он наносит украинской культуре.

Напоминаем, 24 августа в украинских кинотеатрах начался показ блокбастера "Довбуш". На создание фильма потратили 120 млн грн, из них половину предоставило государство. Работа над лентой началась в 2018 году, режиссер — Олесь Санин. Тем временем "Суспільне" сообщило, что Украина примет участие в конкурсе "Евровидение 2024". Организаторы обещают, что одного из кандидатов на поездку в Швецию выберут исключительно граждане без участия жюри.