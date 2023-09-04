В Киеве эвакуируют детей: в полицию снова сообщили о минировании всех школ, — КГВА (фото)

Правоохранители получили сообщение, что в столице заминированы все средние школы и колледжи. Полицейские и спасатели уже приступили к работе, а украинцев в горадминистрации призвали сохранять спокойствие.

В Киеве снова "заминировали" несколько школ. Об этом сообщили 4 сентября в местном телеграм-канале.

Авторы контента опубликовали снимки с толпой школьников, которые ждут на спортивном поле.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердила, что полиция получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей в столице.

"Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры. По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", — заявили в КГВА.

Напомним, 1 сентября в Киеве уже сообщали правоохранителям о "минировании" всех школ. По результатам проверки информация не была подтверждена.

Также 1 сентября стало известно, что в харьковском метро переоборудовали помещения под классы для школьников. Примерно тысяча учеников 19 образовательных учреждений будет учиться в комбинированном формате. Их очные уроки будут проходить на пяти станциях городского метро в две смены.

1 сентября президент Владимир Зеленский представил новое государственное образовательное приложение — "Мрія". Оно будет полезно школьникам — тем, что учатся онлайн или офлайн, в Украине или за рубежом.