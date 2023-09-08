Бронированный Mercedes Медведчука исчез и объявлен в розыск, — СМИ (документ)

По данным журналистов, представители Офиса генпрокурора в ответ на запрос сообщили, что автомобиль кума Путина объявлен в розыск и сослались на постановление следователя. Где средство передвижения находится сейчас, неизвестно.

Бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, принадлежавший обвиненному в госизмене бывшему нардепу Виктору Медведчуку, объявили в розыск. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Офиса генерального прокурора.

"По постановлению следователя судьи Лычаковского районного суда Львова, наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОИ", — говорится в публикации.

Ответ на запрос об автомобиле Виктора Медведчука

Представители Офиса генпрокурора объяснили, что указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя, а где он находится сейчас, неизвестно.

Вопрос о текущем местонахождении транспортного средства журналисты задали ГБР, которое проводит досудебное расследование по делу Медведчука.

Представители ГБР сослались на тайну следствия.

Бронированный автомобиль Медведчука

Активы Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в Украине находятся под арестом. В начале текущего года указом президента Украины Владимира Зеленского Медведчука лишил украинского гражданства. Его обвиняют в государственной измене и нарушении обычаев войны, а после задержания в апреле прошлого года передали РФ во время масштабного обмена пленными.

Напомним, что в Украине обезвредили более 300 агентов РФ. Спикер СБУ Артем Дехтяренко объяснил, что силовики сражаются не только с врагом внутри страны, но и полноценно воюют на фронте.

Также сообщалось, что Россия может обменять митрополита УПЦ МП Павла.