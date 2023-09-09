В Украине разработали графики блэкаутов: где не будет света дольше всего

Дефицит электроэнергии может быть сильным, перекрыть его импортом не получится. Энергетики советуют готовиться уже сейчас: проверять проводку, установить реле для стабилизации напряжения и купить павербанки.

Специалисты и власти разработали графики отключения электроэнергии в Украине, их введут с 1 октября. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правительстве и глав энергокомпаний.

Веерные отключения, по данным собеседников, начнутся после новых ракетных ударов армии России. Возможны проблемы с распределением или генерацией тока и, по оценкам экспертов, при пиковых нагрузках будет очень сложно избежать отключений.

В Украине уже починили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ. Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сказал, что Украина войдет в отопительный сезон примерно с такими же мощностями, как в 2022 году.

Много вопросов не только в наличии необходимого объема генерации, но и в возможностях распределения электричества. Все зависит от степени успешности атак ВС РФ, добавил он.

Дефицит электроэнергии может быть сильным из-за отсутствия в системе Запорожской АЭС и перекрыть импортом его не получится. Импортная электроэнергия стоит дорого и не покроет тарифы, объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Отключение электричества по регионам

Энергетики представили приблизительное понимание, как долго будут продолжаться блэкауты. Во Львовской области они начнутся с 1 октября по распоряжению "Укрэнерго" и продлятся до двух часов подряд и максимум четыре часа в сутки.

В Полтавской области возможны шесть очередей отключения света. Графики аварийных и плановых отключений разработали и в Виннице, периодичность отключений в этих регионах может длиться от двух до четырех часов подряд.

"Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать потребителей. Это не значит, что с 1 октября начнутся отключения. Многие факторы: температура, ситуация с генерацией, российские атаки. Вам сейчас никто не скажет точно, как и что будет", – добавляет собеседник издания в правительстве.

Как подготовиться к блэкаутам?

Для подготовки к отключениям света нужно соблюдать уже всем известные правила. Если в квартирах давно не проверялась проводка, желательно обратиться к электрику.

"Перепады в напряжении могут привести к новым проблемам. Следует установить реле напряжения. Если щиток расположен внутри квартиры, реле можно установить индивидуально для стабилизации напряжения", — отмечает издание.

Реле позволит при резком падении или скачке напряжения отключить подачу тока к стабилизации. Техника не получит вредного тока. Рекомендуется иметь павербанки, аккумуляторные системы и генераторы при наличии технической возможности их установки.

Фокус ранее подробно писал о готовности энергосистемы Украины к зиме. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, нужно готовиться к отключениям до 10 часов.

СБУ проводила более 20 обысков по компаниям из-за злоупотреблений на восстановлении энергоинфраструктуры Украины.