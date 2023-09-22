В ходе визита Зеленского США Украине передали культурные ценности, похищенные РФ в оккупации

Во время поездки президента в США американские правоохранители официально передали Украине артефакты, похищенные РФ на оккупированных территориях.

Сертификат передачи украинских ценностей, конфискованных правоохранительными органами США, подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в США Оксана Маркарова в присутствии Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства поблагодарил всех причастных к возвращению ценностей за их работу и подчеркнул, что это еще раз подтверждает поддержку Украины со стороны американского общества.

"Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", — отметил президент.

Посол Украины Оксана Маркарова отметила, что россияне постоянно пытаются украсть историю Украины, ее национальную идентичность, наши артефакты.

"Мы не позволим им этого сделать", — акцентировала она.

Напомним, что в июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который оказался европейским железным топором XVII века с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины.

Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности:

три железных топора XVII века;

три кирки XVII века;

два железных скифских меча-акинаки VI века до н. э;

один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 годов до н. э.

Эти артефакты были конфискованы для передачи посольству Украины в США в административном порядке.

Напомним, Фокус писал, как 6 ноября россияне вывезли из Херсонского художественного музея в Крым ценную коллекцию картин. В то же время оккупанты, которые организовали вывоз предметов культурного наследия Украины, не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и складывали в грузовики.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что ВС РФ разграбили художественный краеведческий музей в оккупированном Мариуполе. Среди экспонатов были работы Архипа Куинджи, а также оригинал одной из картин Ивана Айвазовского.

Кроме того, Фокус сообщал, как ученые спасают исторические артефакты после обмеления Каховского водохранилища.