Завершено расследование расстрела Небесной сотни на Майдане: ГБР назвало виновных (фото)

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие высокопоставленные чиновники во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана — расстрелу Небесной сотни. На скамье подсудимых должны оказаться бывший президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Работники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 — 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие высокопоставленные чиновники:

президент Украины;

министр внутренних дел Украины;

заместитель Министра внутренних дел Украины;

председатель СБУ;

первый заместитель Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра;

министр обороны Украины;

начальник Главного управления — командующий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины;

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

заместитель начальника ГУМВД Украины — начальник милиции общественной безопасности;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Следствием установлено, что обвиняемые в период с 18 по 20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали решение о применении работниками силовых структур огнестрельного оружия и военной техники для разгона демонстрантов в центре Киева с целью прекращения акций протеста.

Также они организовали штурм Майдана, а утром 20 февраля приказали без всяких законных оснований расстреливать митингующих. Это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста, в частности, к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

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Это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в препятствовании проведению митингов и превышении работниками правоохранительных органов служебных полномочий, умышленных убийствах и законченных покушениях на убийства, причинении умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Кроме этого следствие установило, что бывшие Председатель СБУ и командующий внутренних войск МВД Украины имели гражданство РФ имели доступ к военной и государственной тайне России, приняли присягу на верность ее народу. Также они находились на всех видах обеспечения в ВС РФ.

Большинство из обвиняемых скрывается от ответственности на территории России и Крыма.

Напомним, что экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана в феврале 2014 года во время гибели Небесной сотни. Силовики реализовывали две спецоперации: "Бумеранг" и "Волна", к которым были привлечены представители Внутренних Войск, милиции, "Беркута", а также снайперы.

Ранее сообщалось, что четвертый президент Украины Виктор Янукович во время расстрелов участников Майдана в феврале 2014 года активно общался с Виктором Медведчуком.