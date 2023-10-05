"Потратили мало денег": консультант TheGaze рассказал об успехах государственного иновещателя

На украинское иноСМИ планируют тратить меньше средств, чем тратит Британия на агентство BBC, следует из слов эксперта. Планировали, что зрителей будут цеплять эмоциями, но что-то пошло не так.

В электронной системе государственных закупок Prozorro отыскали тендер на создание в Украине медиа, которое транслировало бы украинские месседжи на зарубежную аудиторию. Общая сумма запланированных расходов — 60 млн грн. Начало работы — лето 2023 года. Медийный эксперт Артем Биденко, причастный к созданию нового медиа под названием The Gaze, рассказал о концепции, которую заложили в его основу, об этапах создания и особенностях функционирования. Об этом говорится в интервью медиа Babel.

Биденко заявил, что идея государственного иновещателя возникла у президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, к идее был причастен тогдашний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Также над разработкой потрудилась директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.

Деятельностью нового СМИ занимается ГП "Мультимедийная платформа иновещания" — именно эта организация указана получателем средств из госбюджета. При этом расследователи из медиа NGL отметили, что результат деятельности этого предприятия их не впечатлил: "Деньги на ветер", — так называется статья-расследование о The Gaze.

The Gaze — что известно

Перед тем, как запустить медиа, решили исследовать целевую аудиторию, говорит консультант Артем Биденко. С помощью этого исследования составили структуру сайта, тематику, способы трансляции и тому подобное. В итоге, планировали создать медиа, похожее на Vice. СМИ должно было освещать любые темы, при этом транслировать месседжи, нужные Украине.

"Цель — сделать что-то новое в иновещании, достичь аудитории, показать, что украинский нарратив можно доносить каким-то другим образом, не напрямую, расширить аудиторию", — пояснил консультант Артем Биденко.

Аудитория украинского иноСМИ — граждане со средним достатком, которые путешествуют по миру и интересуются актуальными вопросами. Особенно важно то, что они являются избирателями, то есть "сильно влияют на выборы в своих странах, потому что являются ядром определенных партий, групп интересов, на них ориентируются политики".

Новосозданная платформа ведет прямые трансляции на Youtube, причем планировалось, что до конца 2023 года подписчиков станет 50 тыс. Биденко признал, что этот показатель вряд ли достигнут. Отметим, на сегодня видео The Gaze посмотрело почти 3 млн зрителей, подписчиков — почти 7 тыс., контента — 1 200 сюжетов. Между тем консультант объяснил, что планировали выкладывать видео на собственной вебплатформе, чтобы Youtube их не блокировал. Именно поэтому заложили достаточно большие средства на сайт — около 11 млн грн.

Биденко отметил, что ожидал меньшего бюджета. В частности, он имел в виду: на первом этапе — 20-25 млн грн (первое полугодие 2023 года). На сегодня заключено соглашений на 60 млн грн, а потрачено 41 млн грн (то есть примерно 1 млн долл.). Консультант указал, что он "не работал с теми деньгами, это точно не моя задача".

В интервью Биденко можно выделить следующие кейсы по иноСМИ:

конкурентами The Gaze должны были бы быть BCC, однако, похоже на то, что Украина выделяет на медиа значительно меньше денег, чем конкуренты (DW — 400 млн евро, Russia Today — 200 млн евро, отмечает Babel);

не планировали работать в направлении привлечения проукраинских инфлюенсеров, как это делает United24, и не позиционировались как медиа об Украине, как "Укринформ";

не слишком удались промокампании в соцсетях, поскольку выяснили, что блогеры берут слишком дорого за единственное упоминание бренда, также не удается вирусный контент, а подписчики на Youtube — результат платного продвижения и лишь частично — заинтересованные люди;

планировали создавать оригинальный развлекательный контент с помощью кукольного ведущего Hidden Angle, а в целом команда проекта — 15 человек.

Артем Биденко объяснил, как, с точки зрения маркетолога, он видит способ продвижения нового медиа: "Мой опыт говорит, что аудиторию нужно цеплять эмоциями, нет правила, которое позволит гарантированно переключить внимание хотя бы одного из 50 миллионов зрителей BBC в Британии на что-то другое. Но есть эмоции, темы, которые могут зацепить". В таком случае, уверен медиаконсультант, люди будут смотреть и читать и об Украине, даже если она до того момента их совсем не интересовала.

Отметим, согласно данным расследователей NGL, на издание The Gaze ежемесячно зря тратятся государственные деньги. Проект стартовал в июне 2023 года и за это время набрал 7 тыс. подписчиков в Youtube и около 100 тыс. посетителей сайта.

Самое популярное видео, созданное на портале, набрало 600 тыс. просмотров и касается темы "дружбы" между президентом РФ Владимиром Путиным и владельцем SpaceX Илоном Маском.

Напоминаем, ранее Фокус исследовал закупки для российских военнопленных, которых удерживают в колонии на Львовщине. Выяснилось, что их там кормят конфетами и колбасой. Между тем несколькими неделями ранее СМИ опубликовали информацию о миллионах гривен, которые власти планируют потратить на ремонт стадионов.