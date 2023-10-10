Первый снег и второе "бабье лето": какой будет погода в октябре в Украине

Метеоролог Наталья Голеня рассказала, что в Украину снова придет "бабье лето". Температурные максимумы днем будут от +18 до +23 градусов.

До конца недели ожидается повышение температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы. О погоде в комментарии "NV" 9 октября рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Погода в Украине в октябре — прогноз от метеоролога

По ее словам, в течение недели украинцев ожидает постепенное повышение температуры. Однако на завтра-послезавтра сохранится холодная погода.

"Ночью ожидаем заморозки на почве. Этой ночью и следующей. Если ближайшей ночью преимущественно на почве заморозки, и только в западной части, в воздухе — местами, то 11-го октября будут уже практически по всей территории Украины на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов", — говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, дневная температура также не будет достигать высоких значений — от +8 до +13...+14 градусов, если говорить о всей территории Украины.

"А дальше ожидаем повышения температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы, и температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые", — добавляет Голеня.

Осадков на этой неделе обещают совсем немного. Если они и будут, говорит синоптик, 11-12 октября, даже 13-го, то преимущественно небольшие и лишь местами. Она подчеркивает, что будет преобладать сухая погода и тепло до конца этой недели.

В период 12-15 октября ночная температура также повысится, то есть прекратятся заморозки, будет +3...+8, +5...+10 градусов ночью. Дневная температура в пределах от +18 до +23 градусов. Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится, и также пройдут какие-то небольшие умеренные дожди.

Какой будет погода в столице

По словам Натальи Голени, в Киеве и области эти ближайшие два дня преимущественно без осадков, и температура ночью 0...-5, на поверхности почвы заморозки.

"Это по области. А в самой столице 11-го может и будет около 0 и без заморозков здесь, а, скажем, +3...+5, +1...+3 градуса. Это ночная температура", — говорит синоптик.

По ее данным, дневная температура будет +10...+12 градусов.

Как отметила Голеня, с 12-го числа будет повышение дневной температуры до диапазона +18...+20 градусов до конца недели. Возможно, 13-го ночью какой-то покрапает дождик небольшой, но температурный фон уже выше, и ночная температура уже будет около +8...+10 градусов ночью.

Со следующего понедельника снова может быть снижение температуры, но пока там заморозков нет. Но дневная температура уже не будет +18...+20, а где-то около +15 градусов.

К концу месяца снова может быть волна тепла. Но до конца октября синоптики не видят резкого похолодания. То есть температурный диапазон все равно останется +3...+8 ночью, а дневная температура до +8...+15 градусов. Дожди периодически будут, но немного.

"По сегодняшним данным такой расчет. Прогноз погоды за пределами 5 суток меняется каждый день", — отмечает метеоролог.

Когда украинцам ждать первого снега

Первый снег в Карпатах уже был в эти выходные, отмечает синоптик. По ее словам, на остальной территории его можно ожидать, как всегда, после 20 октября.

"Это уже не редкость для большей части Украины, кроме крайнего юга. Чаще всего так происходит", — отмечает Голеня.

Будет ли в этом году так, — вопрос, говорит метеоролог, но на конец октября в Украине снегопады возможны.

Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно.