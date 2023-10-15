Выехал на встречку: на Львовщине столкнулись две легковушки, есть погибшие (фото)

В результате аварии погибли три человека, еще четверо — получили ранения. Виновника аварии — 43-летнего киевлянина — задержали правоохранители.

В воскресенье 15 октября около 09:15 на автодороге "Трускавец-Львов" возле Трускавца Львовской области автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой Volkswagen Caddy. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в Facebook.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser под управлением 43-летнего жителя Киева и Volkswagen Caddy, за рулем которого находился житель города Рава-Русская в возрасте 56 лет", — говорилось в сообщении.

В полиции отметили, что водитель и двое пассажиров Volkswagen скончались на месте от полученных травм, тогда как еще трое пассажиров легковушки и пассажирка Toyota получили телесные повреждения.

Водителя Toyota задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Ему грозит наказание в виде лишения воды на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять авто на срок до трех лет.

Отметили, что досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет водителю меру пресечения.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, двух травмированных пассажиров Volkswagen спасатели высвобождали с помощью спецоборудования и транспортировали их в карету скорой помощи.

Напомним, 14 октября на Закарпатье полиция задержала водителя BMW, который совершил смертельное ДТП. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где шла 6-летняя девочка. В результате аварии она погибла.

24 сентября в Николаевской области столкнулись легковушка BMW 330D, внедорожник Ford Ranger и грузовик Mercedes Benz Sprinter 519 CDI. В результате ДТП погибли два человека — 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW.