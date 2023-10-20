Грозит до 8 лет тюрьмы: дело митрополита УПЦ МП Павла передали в суд, — СБУ

По данным СБУ, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины и называл российскую агрессию против Украины "гражданским конфликтом". Его обвиняют по двум статьям.

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), который причастен к подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает СБУ.

По материалам правоохранителей, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

В Службе безопасности отметили, что санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

"Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры", — добавляют в сообщении.

Дело митрополита Павла: детали

Бывшего наместника Киево-Печерской лавры 7 августа освободили из из-под стражи. За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов.

В СБУ сообщили, что даже несмотря на освобождение из-под стражи, на митрополита наложили ряд ограничений.

Его обязали не покидать село Вороньков Киевской области и носить электронное средство контроля. В ведомстве отметили, что митрополит дал интервью одному из отечественных СМИ за день до объявления ему первого подозрения от СБУ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

15 августа адвокат Никита Чекман сообщил, что у митрополита УПЦ МП Павла, которого накануне госпитализировали, диагностировали острый инфаркт миокарда.

Напомним, 11 августа журналисты показали резиденцию митрополита Павла. На нижних этажах расположены тренажерный зал и сауна. Также есть в доме и винный погреб, но без напитков. Три дополнительных этажа по направлению вниз, расположенные со стороны днепровской кручи.