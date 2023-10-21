Фигурант по делу о "пьяных вечеринках" провел масштабную свадьбу во Львове (видео)

По словам журналиста Андрея Лохматова, жених Олег Захаров участвовал в вечеринках в Киеве, где спаивали девушек, а после совершали насилие над ними. Он вышел под залог в размере 402 тысячи гривен.

Во Львове состоялось громкое празднование очередной свадьбы. Женихом оказался ранее известный Олег Захаров — фигурант дела о блогерах, устраивавших вечеринки в Киеве, где спаивали девушек и совершали над ними сексуальное насилие. Примечательно, что ведущим на свадьбе был популярный комедийный актер Юрий Ткач. Об этом сообщает журналист Андрей Лохматов в Facebook.

Как пишет журналист Андрей Лохматов, Олег Захаров праздновал "в одной из самых дорогих гостиниц страны — Edem Resort Medical & Spa". Эта вечеринка почти совпала со скандальной свадьбой экспрокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

"Ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер Юрий Ткач, который искренне обнимался с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации", — прокомментировал Лохматов.

Юрий Ткач был ведущим на свадьбе

На фото и видео видно, как гости молодоженов активно пели российские песни и разбрасывали стодолларовые купюры.

Что известно про Олега Захарова

Олег Захаров — третий участник дела о "пьяных вечеринках", на которых издевались над девушками. В марте этого года молодому человеку сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.

Дело о сексуальном насилии девушек Фото: Нацполиция

"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего без ее согласия", — говорилось в сообщении полиции по данному делу.

Как выяснилось, молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" девушек, после чего насиловали их и распространяли соответствующие видео в закрытых Telegram-каналах. После этого 2 февраля к фигурантам роликов пришла полиция и сообщила им о подозрении в распространении порнографических материалов.

Олег Захаров в суде

Участники скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве получили повестки в военкомат.

Участники скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве получили повестки в военкомат

Как сообщалось ранее, организаторам "пьяных вечеринок" грозило до 7 лет тюрьмы. По данным Нацполиции Киевской области, молодые люди снимали и распространяли в соцсетях унизительные видеоролики интимного характера с пострадавшими девушками.

В конце марта Олег Захаров вышел под залог в размере 402 тысячи гривен.