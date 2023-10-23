"Несмотря на войну и обстрелы": в КГВА рассказали, установят ли елку в центре Киева

На Софийской площади устанавливают новогоднюю елку на протяжении многих лет. В КГВА считают это традицией, которую нужно соблюдать.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в этом году на Софийской площади могут установить новогоднюю елку. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"Несмотря на все — войну, обстрелы, отключение света. Традиции надо беречь", — сказал Сергей Попко.

Он отметил, что в течение многих лет на Софийской площади устанавливают новогоднюю елку. В частности, в прошлом году она также была. По словам Попко, в этом году елка также должна стоять в центре Киева, если не будет форс-мажоров и других обстоятельств.

Сергей Попко добавил, что к любым решениям нужно подходить с холодной головой, поэтому с вопросом о елке стоит дождаться зимы.

Напомним, в ноябре 2022 года в Киевской области запретили использовать новогоднюю иллюминацию, в частности гирлянды и световые декорации. Тогда запрет касался коммерческих, государственных и муниципальных объектов. По информации ОВА, соответствующее решение было связано из-за жесткого режима экономии электроэнергии.

В июне СМИ сообщили, что в Великобритании в одном из городов не убрали елку из-за того, что на ней жил лесной голубь. Журналисты отметили, что городской совет должен был убрать елку в январе, однако согласно Закону Украины о дикой природе и сельской местности 1981 года запрещено брать, повреждать или разрушать гнезда любых диких птиц.