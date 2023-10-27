2 млн гривен за несуществующие работы: главу НСЗУ подозревают в служебной халатности (фото)

По данным следствия, в апреле 2022 года была отправлена заявка по администрированию центральной базы данных, однако в результате ничего не было сделано. Ведомство возглавляет Наталья Гусак.

Правоохранители сообщили о подозрении главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в служебной халатности. Сумма убытка может превышать 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 27 октября.

По данным следствия, еще в апреле прошлого года по заказу НСЗУ одно из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

"По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись. Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора", — говорится в сообщении.

В результате из бюджета потратили более двух миллионов гривен, которые были направлены на работы, но по факту они не выполнялись.

Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности Фото: Офис генерального прокурора Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы главы НСЗУ. Там нашли определенные документы и вещевые доказательства. В Офисе генерального прокурора принимают решение касаемо избрания меры пресечения.

В ОГПУ не называют имя обвиняемой, однако с ноября 2021 года главой Национальной службы здоровья Украины является Наталья Гусак. Она и изображена на опубликованых фотографиях.

Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности Фото: НСЗУ

Напомним, 12 октября сообщалось, что киевская чиновница была администратором Telegram-канала бывшего премьера Николая Азарова. В прокуратуре рассказали, что подозреваемая в государственной измене работала начальником организационного отдела одной из райгосадминистраций столицы.