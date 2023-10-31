"Стали более критичными": в Украине снизилось доверие к телемарафону, — опрос (инфографика)
По данным социологов, за последние почти полтора года в Украине отмечается падение уровня доверия к централизованному вещанию и органам центральной власти
В период с 30 сентября по 13 октября 2023 года Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения об уровне доверия институциям и организациям в стране. Результаты исследования показали, что украинцы теряют доверие к национальному телемарафону "Єдині новини". Во вторник, 31 октября, результаты опроса были опубликованы на сайте КМИС.
Октябрьские настроения украинцев сравниваются с результатами аналогичного опроса общественного мнения, который был проведен КМИС 17 месяцев назад, в мае 2022 года.
"Хотя телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет)", – говорится в пресс-релизе КМИС.
Результаты опроса прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметив, что "украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными".
"Примечательно отношение к телемарафону "Єдині новини". Как видим, в мае 2022 года большинство доверяли ему, а летом 2022 года в другом опросе КМИС 65% украинцев ответили, что деятельность телемарафона на данный момент является удачной инициативой, которая способствует сплочению украинцев и формированию общей точки зрения на события. Сейчас мы видим снижение доверия, хотя и не столь критическое. Однако в любом случае нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций", – отметил Грушецкий.
Доверие к отдельным институтам
В ходе опроса социологи выясняли также отношение украинцев к ВСУ, волонтерам, президенту, правительству, парламенту и местным властям.
По сравнению с маем 2022 года доверие населения сохранили ВСУ и волонтеры.
ВСУ доверяют:
- октябрь 2023 года – 94%;
- май 2022 года – 98%.
Доверие к волонтерам за этот период не изменилось. Оба опроса показали стабильное доверие на уровне 87%.
Также осталось неизменным и доверие к местным властям. Как и в 2022 году, им доверяет ровно половина опрошенных.
При этом кредит доверия к центральной власти в Украине существенно снизился:
- президент – снижение на 15%;
- Кабинет министров – минус 35%;
- Верховная Рада – падение на 37%.
Важно отметить, что Владимиру Зеленскому удалось в целом сохранить положительный баланс доверия, в то время как доверие к парламенту и правительству скатилось в отрицательный баланс.
В опросе приняли участие 2007 совершеннолетних респондентов, проживающих на момент опроса во всех регионах Украины, кроме АР Крым и других временно оккупированных территорий.
Напомним, украинцы видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией. Большинство опрошенных считают, что ситуация в Украине свидетельствует о реальных попытках изменить положение.
Ранее сообщалось, что 45% граждан говорят о дискриминации в Украине по языковому признаку. По результатам опроса выяснилось, что, помимо языковой дискриминации, 34% граждан отмечают дискриминацию по гендерному признаку.