"Я тебя уничтожу": в центре Одессы мужчины в военной форме затащили человека в авто, — соцсети (видео)

В социальных сетях утверждают, что мужчину якобы увезли в неизвестном направлении после угроз физической расправы.

В пятницу, 3 ноября, в сети распространили видео, на котором люди в военной форме якобы силой затащили человека в автомобиль. Кадры инцидента опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

По данным автора публикации, соответствующий инцидент произошел в центре Одессы — на улице Малой Арнаутской. Однако, не предоставляется информация о точной дате происшествия.

Кроме того, автор сообщения утверждает, что мужчину якобы увезли в неизвестном направлении после угроз физической расправы.

На кадрах можно заметить, что внутри машины находится человек. Еще один человек стоит у задней двери машины, на видео его видно лишь частично. Между тем, мужчина в военной форме наклоняется к открытой двери и, вероятно, кому-то угрожает.

"Я тебя сейчас убью. Я тебя уничтожу", — слышно на видеозаписи.

Реакция правоохранителей

В полиции и Спецпрокуратуре в сфере обороны Южного региона пока не комментировали произошедшее.

Напомним, в понедельник, 9 октября, в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина бьет задержанного в одном из отделений полиции Черновцов. Позже пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП начала служебную проверку.

Ранее, 28 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения.