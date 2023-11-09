Подарил гранаты помощнику Залужного: офицеру не назначили меру пресечения

Источники издания отметили, что судья не удовлетворила ходатайство прокурора о домашнем аресте.

В Печерском суде Киева не избрали меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Об этом сообщили источники "Суспільного".

По информации журналистов, прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта. Подозреваемый, согласно источникам издания — полковник Андрей Тимченко.

Кроме того, источники отметили, что судья впоследствии не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте.

По словам корреспондентки, подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты.

Адвокат Тимченко заявил, что офицер будет воздерживаться от комментариев до завершения следствия. Журналистам было запрещено фиксировать судебное заседание.

"Статус подозреваемого для мужчины остается в силе, правоохранители могут повторно подать ходатайство о мере пресечения для него", — отметили в сообщении.

Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно

6 ноября стало известно, что на Киевщине в собственном доме от взрыва гранаты в свой день рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Трагедия произошла в с. Чайка. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По словам жены погибшего, взрыв произошел после открытия одного из подарков, который ему подарили на день рождения. Гибель своего помощника подтвердил главнокомандующий ВСУ.

Вскоре в СМИ сообщили, что пострадавший сын получил рваные раны лица. Кроме мальчика, в доме также находилась дочь погибшего, однако она в результате взрыва не пострадала.

По информации журналистов, Геннадий Частяков принес домой бутылку алкоголя и три немецкие гранаты, которые ему подарили. Также в полиции сообщали, что взрыв в доме могло вызвать неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, Фокус выяснял, мог ли помощник главнокомандующего ВСУ перепутать боеприпас с муляжами или это было спланированное убийство. Несмотря на различные версии, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Геннадий Частяков не мог не отличить гранату от муляжей. По его словам, звук от выдергивания чеки нельзя ни с чем перепутать, и после ее выдергивания есть еще 4 секунды, чтобы ее выбросить или накрыть собой.