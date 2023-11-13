Скандал с Фарион: во "Львовской политехнике" отреагировали на ситуацию со студентом из Крыма

В учебном заведении высказались о публикации Ириной Фарион имени и фамилии жителя Керчи, который выразил ей поддержку. В Сети пишут, что после обнародования этих данных парня задержали оккупанты.

Украинский языковед Ирина Фарион опубликовала личные данные поддержавшего ее студента из Крыма, после чего российские медиа сообщили, что молодого человека задержали. В Национальном университете "Львовская политехника" прокомментировали действия своего профессора, пишет "Суспільне" 13 ноября.

На вопрос журналистов о том, будет ли реакция на инцидент с Ириной Фарион и парнем из Крыма, в пресс-службе "Львовской политехники" сообщили, что в учебном заведении сформирована рабочая группа для проработки этого вопроса.

Ожидается, что результаты деятельности рабочей группы будут обнародованы 22 ноября.

Задержание студента в Крыму: что известно

Ирина Фарион 8 ноября опубликовала скриншот электронного письма, в котором парень, представившийся студентом из оккупированной Керчи, поддержал ее позицию касательно украинского языка.

Молодой человек написал, что не представляет, как в момент деоккупации его родного города он сможет отличить украинских военных от российских, если те будут общаться на русском языке.

Ирина Фарион обнародовала письмо, не обрезав имя и фамилию парня. На замечания в комментариях филолог посоветовала "не давать советов, когда не просят".

Пост Ирины Фарион Фото: Скриншот Ирина Фарион отказалась скрыть имя крымчанина Фото: Скриншот

Позже, 13 ноября, российский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" сообщил, что студент якобы найден и теперь им занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ. Оккупанты также опубликовали видео, на котором молодой человек говорит, что "полностью осознал свою вину".

Скандал с Фарион: кто отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Службу безопасности Украины относительно языковеда Ирины Фарион из-за обнародования ею персональных данных студента из оккупированного Крыма.

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что собирается предпринять действия, чтобы привлечь Ирину Фарион к ответственности из-за инцидента с крымским студентом. Ташева отметила, что выкладывать в целом сообщения от человека, который пишет с временно захваченной оккупантами территории, — "это низость и преступление".

Что говорит Ирина Фарион

По мнению Ирины Фарион, заявления о задержании из-за нее крымского студента являются "очередной провокацией". Филолог заявила, что "заказчики политической кампании" сами себя выдают, присылая ей на почту разного рода сообщения.

"Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Но я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны. Боритесь — поборете", — написала Фарион в соцсетях.

Напомним, 6 ноября Ирина Фарион высказалась о бойцах бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский. Она заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке.