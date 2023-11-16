Скандальные высказывания Фарион: Нацсовет по ТВ внепланово проверит "5 канал" (видео)

По словам члена совета Максима Оноприенко, поводом для проведения мониторинга стали письма омбудсмена и СБУ касательно выпуска программы "Рандеву с Яниной Соколовой", гостем которого была Ирина Фарион.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "5 канала" в связи со скандальным интервью языковеда Ирины Фарион в выпуске "Рандеву с Яниной Соколовой" от 4 ноября. Об этом шла речь на заседании совета 16 ноября.

Член Нацсовета Максим Оноприенко заявил, что причиной проведения мониторинга стали соответствующие письма, полученные от уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины.

По словам Оноприенко, мониторинг показал, что передача имеет признаки нарушения закона "О медиа", а именно пункта, запрещающего распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и прочих признаков.

Сообщается, что проверка будет осуществляться с 7 по 15 декабря 2023 года.

Заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Скандальное интервью Фарион "5 каналу": что известно

Напомним, в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном 4 ноября, Ирина Фарион высказалась о бойцах бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский.

Филолог заявила, что не может назвать украинцами людей, которые не говорят на украинском языке.

"Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они такие обалделые? Почему сошлось именно на украинском языке? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм", — сказала Фарион.

Интервью Ирины Фарион Янине Соколовой

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ответил на слова Ирины Фарион, отметив, что языковед не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ. По его мнению, правоохранительным органам давно пора обратить внимание на деятельность Фарион.

В ответ Ирина Фарион написала письмо президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, в котором пожаловалась, что майор Жорин "трижды послал ее матом" и вместе с Кротевичем пытался "публично дискредитировать и порочить ее честь и достоинство".

В свою очередь СБУ открыла уголовное производство против Ирины Фарион по четырем статьям, в том числе ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

Кроме того, Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка. Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что людям, которые не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования.