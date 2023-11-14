"Бросают тень на армию": Фарион обратилась к президенту из-за "хамства" Жорина и Кротевича

Языковед, которая призвала "азовцев" называться "русскими", считает себя "самой последовательной защитницей всего украинского".

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Украинская языковед Ирина Фарион, которая попала в скандал из-за громкого заявления о русскоязычных бойцах "Азова", написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 14 ноября она сообщила в соцсетях.

"Сегодня был вдохновенный и плодотворный день", — написала она.

Фарион рассказала, что направила обращение относительно "хамского поведения" экс-командира полка "Азов" и заместителя командира 3 ОШБр майора ВСУ Максима Жорина, а также начальника штаба бригады "Азов" майора НГУ Богдана Кротевича.

Кроме того, языковед написала заявление в управление противодействия киберпреступности во Львовской области.

"Все самое прекрасное впереди. К победе. Спасибо всем за вдохновенную поддержку. Язык — наша граница и сердце", — добавила она.

Публикации Ирины Фарион от 14 ноября Фото: Скриншот

О чем говорится в обращении Фарион?

Текст обращения экс-нардепа опубликовало издание "Украинская правда". Оно адресовано президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову.

В своем обращении Фарион жалуется, что майор Жорин "трижды послал ее матом" и вместе с Кротевичем пытался "публично дискредитировать и порочить ее честь и достоинство". Она отмечает, что скандальное заявление о русскоязычных воинах было лишь призывом соблюдать закон.

"Но на медийном сцене отменяют кого? Не тех, кто годами открыто работал на врага; не тех, кто любой ценой держится языковой, а значит, культурной и духовной общности с Москвой, а человека, который десятилетиями является самым последовательным и самым радикальным защитником всего исконно украинского, и прежде всего языка как сердцевины украинской тожсамости", — написала языковед.

Она также напомнила, что именно русскоязычных людей "пришла защищать, по словам Путина, российская армия на наших землях".

"Спасибо за Вашу высокую Службу и прошу принять необходимые меры относительно хамского поведения г. Жорина и г. Кротевича, которое порочит честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию", — отметила Фарион.

Скандальное заявление Фарион

4 ноября вышло интервью, в котором экс-нардеп и языковед Ирина Фарион сделала "громкое" заявление относительно бойцов "Азова". Она заявила, что не может называть украинцами русскоязычных воинов.

"Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они такие ошалевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм", — сказала Фарион.

Интервью с Ириной Фарион (об "азовцах" — с 8:28)

Позже в соцсетях языковед добавила, что русскоязычные защитники "позорят Вооруженные силы Украины".

Ответ Жорина

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин послал экс-нардепа, использовав нецензурную лексику.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии", — заявил он.

Жорин отметил, что на деятельность Фарион стоит обратить внимание правоохранительным органам. По его словам, языковед "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

Публикация Максима Жорина Фото: Скриншот

Ответ Кротевича

Также на заявление Фарион отреагировал начальник штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич.

"Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции. А если она верит в свои слова, то она просто пособник пропаганды РФ. Абсолютно все равно, что она говорит. Извините, а кто она такая? Мне интересно, а партии "Свобода" нормально с таким человеком? А к ней у меня вопросов нет", — сказал он.

Интервью с Богданом Кротевичем (о Фарион — с 52:25)

Напомним, также на скандал с Ириной Фарион отреагировал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что украинское законодательство запрещает дискриминацию. Омбудсмен обратился в СБУ, Нацполицию и Нацсовет по вопросам ТВ с требованием проверить видео с "громким" заявлением и отреагировать.