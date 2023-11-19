Лежал среди объедков: на Полтавщине обнаружили младенца на свалке, — Нацполиция (фото)

Ребенка нашли в 10-20 метрах от жилых домов, свидетельствует фото, опубликованное отделом коммуникации полиции Полтавской области. Малыш лежал на одной из двух свалок между кустами.

Гражданин обнаружил живого младенца на свалке в Полтавской области неподалеку от города Кременчуг. Полиция немедленно прибыла на место событий, осмотрела местность и отправила ребенка в больницу. О деталях ситуации на Полтавщине говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

В заметке указано, что о происшествии стало известно 19 ноября в 13 часов. Именно тогда в отделение полиции в городе Глобино (за 30 к северу от Кременчуга) позвонил неизвестный гражданин.

По словам начальника Глобинского отдела №1 Кременчугского райуправления полиции Сергея Джулая, на место событий сразу двинулись и следственно-оперативная группа, и сотрудники ювенальной превенции (предотвращают преступления против детей), и эксперты, и кинологи, и оперативники, и участковые офицеры, и медики. На свалке они действительно обнаружили младенца.

Сколько месяцев младенцу, пресс-служба Нацполиции не сообщила. Также не опубликовали описание вещей, которые были на ребенке, или другие детали ситуации. Только указано, что состояние у ребенка — средней тяжести. Ребенка поместили в карету скорой помощи и отправили в перинатальный центр в Кременчуге.

Полиция также опубликовала фотографию местности, где отыскали ребенка. Видно, что вдоль тропинки расположено сразу две свалки с различными остатками. Вокруг есть кое-где кусты. Впереди, на расстоянии 10-20 метров, виднеются крыши частных домов.

Местность возле города Глобино, где отыскали младенца Фото: Нацполиция Украины

Пресс-служба Нацполиции указала, что будут искать лицо, которое выбросило ребенка.

Отметим, 3 сентября на Киевщине отыскали тело четырехлетнего мальчика. Ребенок пропал накануне, 2 сентября, рассказал Фокус. На поиски отправились 110 человек, но спасти его не удалось. Зато в мае 2023 года в лесу на Харьковщине нашли живой двухлетнюю девочку. Спасатели осмотрели местность вокруг дома, где она жила — заглянули в колодцы, выгребные ямы, заброшенные дома, водоемы вокруг. Наконец один из добровольцев-помощников увидел ее в высокой траве — сначала услышал стон, потом заметил ребенка под деревом.

Напоминаем, 17 октября в Нацполиции заявили, что вывезли из прифронтовых территорий Донецкой области всех детей. 19 ноября стало известно о возвращении в Украину подростка, которого похитили россияне весной 2022 года: парня вывезли из Мариуполя и год отказывались вернуть старшей сестре.