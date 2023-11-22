Безопасная Черная пятница: как избежать мошенничества и фальшивых скидок

По мнению знатоков, следует придерживаться определенных правил безопасной покупки в интернете.

Накануне и во время Черной пятницы в интернете активизируются многочисленные мошенники, которые устраивают фальшивые распродажи, предлагают подарки, сертификаты, мнимые розыгрыши и тому подобное. Как распознать и избежать аферы, рассказало издание "Обозреватель".

По мнению журналистов, стоит быть внимательными и осмотрительными и обязательно придерживаться определенных правил покупки в сети, чтобы уберечь и деньги на карточном счете, и даже электронные кошельки.

Проверка продавца

Прежде всего, отмечают эксперты, лучше иметь дело с продавцом, которому вы доверяете или проверьте его перед предоплатой товара или услуги. Конечно лучше с теми, у кого что-то приобретаете впервые, расплачиваться наложенным платежом. Кстати, если домену онлайн-магазина месяц, а то и меньше, лучше не покупать через него никаких товаров. Есть высокая вероятность, что сайт создан специально на время распродаж для легкой наживы.

Фальшивые скидки

Накануне таких торговых акций, по словам экспертов, мошенники рассылают многочисленные объявления по всем возможным коммуникационным каналам. При этом они просят внести, хотя бы, незначительную предоплату, но потом исчезают вместе с деньгами.

Бесплатные подарки и "интересные" предложения

Чтобы получить в Черную пятницу какой-то бонус, аферисты, по мнению знатоков, предлагают заполнить форму с персональными данными и указать номер телефона. А вот дальше они могут использовать это для мошенничества, например, с банковскими карточками.

Фальшивая лотерея или конкурсы

В этой схеме, пишет издание, аферисты приглашают желающих принять участие в лотереях с выгодными призами, конкурсах с хорошими подарками и тому подобное. Но просят оплатить участие в таком мероприятии, а после того, как деньги ушли со счета, они исчезают.

Подписка на популярные услуги

Обычно речь идет об услугах, которые всегда востребованы — мобильная связь, предоставление интернета и др. Мошенники, как говорят в медиа, предлагают оплатить определенную сумму за доступ к услуге, но так же исчезают с горизонта.

Ключевые правила безопасности:

в течение дня проверяйте баланс покупок банковской картой;

будьте осмотрительными к любым звонкам с неизвестных номеров телефона;

установите дополнительную идентификацию;

пользуйтесь только проверенной wi-fi-сетью;

загружайте только официальные мобильные приложения;

не хвастайтесь своими покупками в онлайне.

Черная пятница — что известно

Традиция гигантских распродаж в так называемую Черную пятницу родилась в США, но достаточно быстро завоевала украинцев. Поэтому они и ждут с нетерпением последней пятницы ноября, чтобы приобрести то, что так хочется, и по приличной цене, на их взгляд. В этом году Черная пятница приходится на 24 ноября.

Напомним, во время одной из Черных пятниц женщины устроили драку в ТРЦ из-за акционного рулона подарочной бумаги.

Ранее Фокус сообщал, что в Луцке мошенник, притворившись сотрудником гипермаркета "Эпицентр", обманул на 22 тысячи гривен мужчину, который хотел купить холодильник и три телевизора.