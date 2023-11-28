Через мгновение загорелись: на Харьковщине пьяный мужчина поджег детей (видео)

40-летний мужчина, будучи навеселе, подошел к четырем девушкам и парню, которые сидели за столиком. Он вылил на них жидкость и поджег, рассказали в полиции.

28 ноября в селе Станичное Красноградского района Харьковской области пьяный мужчина облил бензином и поджег пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Информация о преступлении в селе Станичное Красноградского района поступила в полицию около 16:30 28 ноября. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина пытался поджечь детей в местном магазине", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника при выезде на место происшествия, им оказался 40-летний житель села. Зато детей госпитализировали в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный Красноградский РОП открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что дети успели убежать от нападавшего.

"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью дети успели убежать", — сказал он.

По словам Болвинова, местный безработный подошел к четырем девушкам и парню, которые сидели за столиком. Пока неизвестно, почему он напал на детей. Мужчина вылил жидкость и поджег, в результате вся компания подростков оказалась в огне.

"Действия задержанного квалифицируем как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц", — добавил он.

Напомним, 21 августа стало известно о том, что в Киеве задержали переселенца, который поджег 12 автомобилей военных. Правоохранители выяснили, что к поджогам причастен 35-летний мужчина, переехавший в столицу в 2014 году.

28 сентября в Роттердаме мужчина застрелил 46-летнего преподавателя в университетской больнице и открыл огонь по дому своей соседки. В результате чего женщина скончалась на месте, а ее дочь получила тяжелые ранения, медики не смогли ее спасти. Кроме этого, стрелок поджег дом соседки и медицинский центр с помощью коктейлей Молотова.