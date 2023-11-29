Уже содержит более 600 человек: в Украине заработал реестр педофилов

Прокуроры работают над дальнейшим наполнением реестра педофилов. В электронную базу может попасть лицо после обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу, рассказали в Офисе генпрокурора.

В Украине создали Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram.

"Сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве — это станет предохранителем от контакта с преступниками", — говорится в сообщении.

В Офисе заявили о завершении базового этапа наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. В частности, в него вошли и те, чья судимость была снята или погашена.

В реестр внесли данные обо всех людях, которые совершали преступления в отношении детей еще до его создания, — более 600 человек, однако ювенальные прокуроры работают для дальнейшего его наполнения. В Офисе генпрокурора считают, что реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против детей.

Лицо может попасть в электронную базу после обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В реестр вносятся сведения о:

фамилия, имя, отчество осужденного;

дату рождения;

место жительства или пребывания;

преступление, за которое был осужден;

уголовное наказание;

фактически отбытое наказание;

нарушение правил административного надзора.

Доступ к реестру будут иметь определенные законодательством лица — правоохранители, директора школ и садиков, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные преступления на сексуальной почве. И как результат в будущем — предупреждение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", — рассказали в Офисе.

Напомним, 19 ноября стало известно о том, что в Великобритании 75-летнему педофилу разрешили петь в церковном хоре. В СМИ рассказали, что на тот момент у него был запрет на посещение 200 церквей.

5 июня стало известно о задержании в Киеве журналиста издания Vesti.ua Тараса Козуба, которого подозревали в развращении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. Его задержали сразу после того, как тот попался с поличным.