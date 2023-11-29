Замруководителя Нацполиции, которого из-за скандала отстранили от работы, продолжает работать, — СМИ

Через месяц после обнародования скандального расследования, в Нацполиции так и не сообщили о результатах проверки в отношении Тишлека.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек, которого на период расследования должны были отстранить от работы, продолжает выполнять свои должностные обязанности. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, после обнародования расследования журналистов Bihus.Info о том, что заместитель руководителя Нацполиции Дмитрий Тишлек связан с криминалитетом, а у его жены есть российский паспорт, правоохранителя, по словам главы МВД Игоря Клименко, отстранили от работы.

В свежем расследовании "Украинской правды" журналисты заявили, что отстранение от работы заместителя главы Нацполиции Украины Дмитрия Тишлека не состоялось.

"По информации источников "УП" в правоохранительных органах, Тишлек продолжает ездить на работу", — сообщил журналист Михаил Ткач.

Через месяц после обнародования расследования, в Нацполиции так и не сообщили о результатах проверки в отношении Тишлека.

Скандал с Тишлеком: что известно

Дмитрий Тишлек был назначен заместителем руководителя Нацпола весной 2023 года. До этого он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Национальной полиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире, а до 2014 года работал на родной Донетчине. Его жена — Александра Балакай, в нулевых в Ростовской области получила гражданство РФ и до сих пор сохраняет российский паспорт.

Теща правоохранителя Мария Балакай живет в России. Летом 2018 года она приехала в Украину, купила жилье, выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью и вернулась в Россию.

Согласно расследованию Bihus.Info, заместитель главы Нацполиции живет в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко, который является совладельцем компании вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". Также журналисты выяснили, что у Нечипоренко есть бизнес с неким Андрианом Родиным, у которого есть проблемы с полицией.

После громкого скандала Дмитрий Тишлек обратился в ГБР относительно расследования по поводу самого себя и заявил, что журналисты перекрутили некоторые факты из его биографии.

Напомним, что команда Bellingcat проведет собственное расследование отравления жены начальника ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром"опроверг заявление СМИ о поставках деталей украинскими заводами в Россию.