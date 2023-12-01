ВСУ грозят перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы, — BILD

По информации МИД Украины, блокада угрожает автомобильной промышленности Германии. Страдают целые цепочки поставок, например, электрических кабелей.

В Министерстве иностранных дел Украины опасаются, что ВСУ угрожают перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы. Об этом изданию BILD рассказали в МИД.

Также, по информации государственного учреждения, блокада угрожает автомобильной промышленности Германии. Страдают целые цепочки поставок, например, электрических кабелей.

"Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности сложно своевременно поставлять компоненты клиентов в Германии и других странах ЕС" — сказали в МИД Украины.

Из-за забастовок поляков в Украине начались проблемы с поставками топлива

Напомним, 25 ноября заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич сообщил, что из-за забастовки польских перевозчиков границу с Польшей пересекает очень малое количество грузовиков. Это создает проблемы с поставками топлива.

По его словам, в среднем на границе с Польшей пункты пропуска пересекает один грузовик в час.

"Через польские границы пересечение наших грузовиков заблокировано. В среднем, идет один грузовик в час ежедневно...Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топлива в Украину. Это тоже надо учитывать", — отметил чиновник.

Что известно о забастовке перевозчиков Польши

30 октября ассоциация Укравтопрома сообщила, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Тогда перевозчики угрожали перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. По информации Международной Транспортной Ассоциации Украины, срок соответствующей акции — два месяца.

14 ноября спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что переговоры Украины с Польшей по разблокированию границы пока не дали результатов. "Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", — сказал Демченко.

Кроме того, 23 ноября стало известно, что остановлено движение на еще одном пункте пропуска в Польше. Митингующие перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини". По предварительной информации, блокировка продлится до 26 ноября.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в НБУ подсчитали, какие убытки несет Украина из-за забастовки польских перевозчиков. Регулятор считает, что если ситуация на польско-украинской границе останется на прежнем уровне, объемы экспорта ежемесячно будут сокращаться на 160 миллионов долларов, а импорта — на 240 миллионов.